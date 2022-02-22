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Здоровье22 февраля 2022 8:22

В Коми показатель смертности от коронавируса вырос за сутки на восемь новых летальных случаев

Число зараженных ковидом перевалило за 144 тысяч человек
Источник:kp.ru
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Фото: архив "КП"

Фото: архив "КП"

В Коми число заражённых ковидом выросло на 1 821 новый факт заболевания. Об этом сообщает оперштаб России.

По состоянию на 22 февраля, в республике насчитывается 146 568 человек с подтверждённым коронавирусом, из них 119 995 успешно побороли болезнь. Только за минувшие сутки с медицинского учёта были сняты 2 612 пациентов.

За время пандемии официально было подтверждено 2 865 летальных исходов в результате заражения. Показатель смертности вырос за сутки на восемь фактов.

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