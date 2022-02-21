Прививочная кампания от COVID-19 среди школьников в Сыктывкаре откладывается из-за отсутствия холодильников

В России идет прививочная кампания.
Фото: Святослав ЗОРКИЙ
В Минздраве Коми назвали причину до сих пор не начавшейся в Сыктывкаре прививочной кампании. В ведомстве заявили, что в столице региона нет необходимого оборудования для хранения препарата.
— В больницах города отсутствует холодильное оборудование для хранения вакцины, — сказали в министерстве.
В ведомстве подчеркнули, что поставка холодильников ожидается на этой неделе.
Напомним, в Коми, по состоянию на 21 февраля, процедуру вакцинации прошли 188 подростка. Больше всего привитых школьников оказалось в Усинске, Княжпогостском, Сосногорском и Ижемском районах и Ухте.
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