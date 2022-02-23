В Сыктывкаре выявили наибольшее количество заболевших коронавирусом – 943

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Роспотребнадзор Коми сообщил сегодня, 23 февраля, в каком городе республики больше всего за сутки заболело коронавирусом. По информации ведомства среди 1 899 выявленных инфицированных наибольшая доля приходится на Сыктывкар.

В надзорном органе передали, что в столице региона за сутки зарегистрировали 943 случая, на втором месте находится Сосногорский район, в котором выявили 173 человека с ковидом, следом идет Корткеросский район – 118.

Более ста инфицированных обнаружили также в Усть-Вымском районе – 115, Ухте – 105, Инте – 101.

«Комсомолка» сообщала также, что за прошедшие сутки есть и жертвы болезни. Всего погибли два местных жителя. Откуда они родом – неизвестно.

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