В Коми число инфицированных COVID-19 превысило 150 тысяч человек

Фото: архив "КП"

В Коми выросло число зараженных ковидом. Об этом свидетельствуют данные федерального оперштаба.

По состоянию на 24 февраля, в республике насчитывается 150 269 случаев инфицирования, 1 802 из которых были подтверждены за последние 24 часа. Отмечается, что минувшая ночь унесла жизни еще четырех человек. За все время пандемии жертвами вируса стал 2 871 пациент.

Вместе с тем показатель выздоровления стремительно растет. На сегодняшний день инфекцию перенесли и побороли 123 564 человек. С медицинского учета были сняты еще 868 жителей Коми.

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