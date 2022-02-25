Синоптики пообещали в Коми усиленный ветер и метели

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Синоптики ЦГМС сообщили прогноз погоды на 25 февраля. По данным ЦГМС, в регионе ожидается снег, метели и порывистый ветер до 18 м/с.

Метеорологи сообщили, что ветер будет южного, юго-западного направлений. Пообещали утром и днем на крайнем севере метели с порывистым ветром до 15-18 м/с. Средняя скорость ветра составит 8-13 м/с. Температура воздуха днем будет -4...+1, на северо-востоке -3...-8°С.

В Сыктывкаре 25 февраля пообещали облачную погоду с прояснениями, преимущественно без осадков.Порывы ветра также будут достигать 8-13 м/с. Температура днем 0...-2°С.

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