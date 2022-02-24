Синоптики рассказали, что март в Коми будет немного морозным

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Синоптики рассказали, какая погода ждет жителей Коми в этом марте. Согласно переданному прогнозу в основном температура будет доходить максимально до -8 °С, однако в некоторые дни все же ожидаются морозы до -20 °С.

В начале месяца в основном ожидается небольшой снег, днем температура в среднем будет доходить до -6 °С, по ночам может опустится до -20 °С, сообщили журналисты «АИФ». В середине марта температура все чаще будет плюсовой и начнет достигать +4 °С.

В середине третьей декады начнутся небольшие морозы, также ожидается снег. Завершится месяц температурой до -13 градусов днем, ночью местами до -20 °С.

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