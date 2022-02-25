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Здоровье25 февраля 2022 8:05

В Коми более десятка человек скончались от ковида за последние сутки

Общее число жертв вируса приближается к новой отметке
Источник:kp.ru
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Фото: архив "КП"

Фото: архив "КП"

В Коми продолжает расти число заражённых коронавирусом, а выход на плато остаётся под вопросом. Согласно обновлённым данным, в республике насчитывается 151 747 случаев инфицирования ковидом, 1 478 из которых были подтверждены за минувшие сутки.

По состоянию на 25 февраля, в Коми официально зарегистрировано 2 883 летальных исхода в результате заболевания. За последние 24 часа вирус унёс жизни 12 человек.

Побороть болезнь сумели 126 946 пациентов. За сутки из больниц было выписано 3 382 жителя Коми, госпитализировано — 178.

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