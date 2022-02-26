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Здоровье26 февраля 2022 8:05

Пять жителей Коми скончались от коронавируса за последние 24 часа

Число жертв ковида стремится к 2,9 тысячам человек
Источник:kp.ru
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Фото: архив "КП"

Фото: архив "КП"

В Коми число заражённых коронавирусом достигло 153 186 человек. Об этом сообщили в федеральном оперативном штабе по борьбе с инфекцией.

Согласно обновлённым цифрам, количество заболевших увеличилось за сутки на 1 439 человек. Отмечается, что 142 из них были госпитализированы в республиканские ковид-госпитали.

За все время пандемии было отмечено 129 450 фактов выздоровления (+2 504 за сутки) и официально подтверждено 2 888 летальных случаев (+5 за последние 24 часа).

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