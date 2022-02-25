Роспотребнадзор Коми назвал самые зараженные коронавирусом территории

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Сыктывкар продолжает занимать первое место в рейтинге самых зараженных ковидом районов. Об этом свидетельствуют данные, предоставленные республиканским Роспотребнадзором.

В столице Коми за минувшие сутки диагностировано 784 факта инфицирования. Это в разы больше, чем в Ухте, где суточный прирост больных составил 227 человек.

Тройку замыкает Усинск, где положительный ПЦР-тест пришел еще 101 пациенту.

Отмечается, что напряженная ситуация сохраняется в Усть-Куломском (+93), Печорском (+87) районах, Воркуте (+85).

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