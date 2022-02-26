Мать избившего щенка школьника из Сыктывкара обвиняет неравнодушную женщину в насилии над ребенком

Фото: с личной страницы Лии Л.

Мама сыктывкарского подростка, жёстоко избившего щенка, обвиняет женщину, сделавшую замечание ребёнку, в насилие над ним. Горожанка Лия Л., увидев, как школьник отпинал животное ногами и душил ошейником, подняла несчастное животное на руки и попросила мальчика отвести его к родителям, чтобы вручить взрослым пса.

Все произошло накануне, 25 февраля на Слободской улице. Как рассказывает жительница одного из домов, ребенок тянул за собой скулящую собаку, которая пыталась вырваться из душащей ее удавки, однако школьник и не думал отпускать пса. Он отвел животное к бакам и принялся его бить.

Сыктывкарка не смогла смотреть на мучения собаки и сразу же спустилась вниз, на улицу, отобрала несчастное животное у школьника. Поначалу мальчуган упорно отнекивался, отказывался давать телефон мамы, а после и вовсе закатил истерику, мол, моего щенка душит чужая тётя. Когда всё-таки ребёнка привели к маме, которая была в гостях в общежитии на Слободской, та проигнорировав все замечания, просто завела домой мальчика.

После огласки истории в соцсетях родительница взяла другую позицию: стала писать горожанке, которая привела животное, что она жестоко обращалась с её ребёнком.

- Женщина написала мне, что якобы, у ее ребенка на руках царапины и синяки, что я педофилка. Хотя я пальцем не тронула мальчика, я просто отнесла щенка женщине. Теперь мама этого ребенка грозит подать заявление в полицию, - рассказала Лия Л.

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