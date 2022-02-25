Виновные должны быть наказаны: зоозащитникам потребовалось 142 страницы, чтобы описать все ужасы массового уничтожения собак в Коми

Фото: из сообщества микрорайона Нижнего Чова

Зоозащитники направили заявление на отравителей собак в региональное МВД и Прокуратуру Коми, а также написали обращение в администрацию Президента России, Государственную думу РФ, комитет ГД РФ по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды. Подробности «КП – Коми» рассказала сыктывкарская активистка Илона Соколова.

Напомним, что республиканские паблики в социальных сетях в последнее время заполонили страшные новости, в постах горожане делились десятками фотографий с трупами собак. Данный факт не остался не замеченным правоохранителями и МВД по Коми, сейчас правоохранители проводят проверки. Основной удар пришелся на бездомных дворовых собак. Также приходят сообщения об отстреле животных в населенных пунктах республики.

– Горячо благодарю каждого жителя Сыктывкара и Сыктывдинского района, кто приходил к местам сбора подписей, а также тех из вас, кто взял на себя бремя по организации сбора подписей. Вместе нам удалось сформировать приложение с фактами преступлений на 142 листах и собрать 222 подписи, – рассказала Илона Соколова.

В беседе с «Комсомольской правдой – Коми» Илона сообщила, что из тех случаев убийств собак, что были описаны зоозащитникам, написано восемь заявлений в МВД.

– Надо понимать, что в конечном итоге преступники, осознавая свою безнаказанность, осуществляли и осуществляют массовые беспорядки, открыто стреляют в населенных пунктах, подвергая людей и животных опасности, – рассказала зоозащитница, отметив, что преступников по непонятным причинам не могут оперативно разыскать и наказать.

Активистка сообщила, что более половина убитых животных – хозяйские собаки.

– В конце января семейная пара из Ухты выехала на прогулку с питомцами, одна собака была застрелена неизвестным. Хозяева сразу повезли несчастного Милантуса сразу же в ветклинику, где он и скончался. Для ветеринарной экспертизы пришлось везти труп собаки в Сыктывдинский район, в Управление ветеринарии Коми, так как в ухтинской клинике экспертиза была написана «криво», а полицейский почему-то не посчитал нужным запросить «дробь» из тела животного, – удивляется Илона.

Зоозащитники требуют серьезного расследования, чтобы все причастные к преступлениям были наказаны – и те, кто разжигал ненависть к животным на Интернет-ресурсах, и «догхантеры» – убийцы животных (отравляющие животных и стреляющие в них), и чиновники.

– В постановление по вскрытию Милантуса написали: животное от действий человека испытывало сильную физическую боль. Многие думают, что убийство выстрелом – это быстро и безболезненно, но это далеко не так. Виновные должны понести ответственность по закону, – убеждена зоозащитница.

Илона на своей странице напомнила, что жители Ухты, Сосногорска и Вуктыла еще могут успеть помочь навести порядок в сфере обращения с животными в Коми, собрав подписи под обращениями в своих муниципалитетах. Ознакомиться с текстом обращения и оставить подписи можно по следующим адресам: в Ухте – магазины «Кормушка» (ул. Ленина 28) и «Зверье мое» (ул. Дружбы 4), в Сосногорске – магазин «Аркада» (ул. Герцена 5), в Вуктыле – магазин «Канц +» (ул. 60 лет Октября, 5), ТЦ «Товары для дома» магазин шаров и товаров для праздника, фотокопировальный центр «Цифра» ул. 60 лет Октября, 4.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Легкое вылезало наружу»: в Печоре группа помощи животным, попавшим в беду, «Три лапы» буквально вытащила с того света пса

Истекавшую кровью собаку спасли в самый последний момент (подробности)