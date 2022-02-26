Школьник из Сыктывкара избил щенка и душил его ошейником

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В Сыктывкаре подросток жестоко избил щенка. Об этом в социальных сетях рассказала горожанка Лия Л. По ее словам, школьник отпинал животное ногами и душил ошейником.

Все произошло накануне, 25 февраля на Слободской улице. Как рассказывает жительница одного из домов, ребенок тянул за собой скулящую собаку, которая пыталась вырваться из душащей ее удавки, однако школьник и не думал отпускать пса. Он отвел животное к бакам и принялся его бить.

Сыктывкарка не смогла смотреть на мучения собаки и сразу же спустилась вниз, на улицу, чтобы отобрать несчастное животное у школьника.

— Я незамедлительно спустилась и забрала у него щенка и попросила отвести меня к родителям. Ребёнок закатил истерику, что я душу его собаку и начал привлекать внимание людей, — рассказал очевидица происшествия.

Очевидица происшествия пыталась найти родителей ребенка, а мальчик отказался давать их номер телефона.

— Мама была в гостях в общежитии на Слободской, все мои замечания она игнорировала, ребёнка не ругала, просто они зашли домой, будто так и должно быть, — заключила сыктывкарка.

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