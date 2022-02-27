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Здоровье27 февраля 2022 8:08

В ковид-госпитали Коми госпитализировали еще 118 человек

За сутки все основные эпидпоказатели вновь выросли
Источник:kp.ru
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Фото: архив "КП"

Фото: архив "КП"

В Коми сохраняется напряженная эпидостабновка. Согласно последним данным оперштаба России, число летальных исходов за сутки выросло на пять новых случаев, а на больничных койках оказались еще 118 человек.

За все время пандемии коронивирус был диагностирован у 154 687 человек (+1 501), из которых 131 182 человека успешно закончили лечение. Показатель выздоровления за сутки вырос на 1 932 пациента.

Официально было подтверждено 2 893 смерти в результате инфицирования.

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