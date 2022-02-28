Жителей Коми предупредили о сильных метелях и резком ветре до 27 м/с

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Метеорологи сообщили, что в Коми 28 января ожидается облачная погода, метели и порывистый ветер до 27 м/с. По прогнозу ЦГМС в регионе пообещали также понижение температуры до -15°С.

Согласно переданной информации, в южных районах по прогнозу будет метель, порывистый ветер 8-13 м/с, местами порывами 17-22 м/с. Температура воздуха днем 0...-5°С.

В южных районах пообещали облачную погоду и небольшой снег, скорость ветра достигнет 15-18 м/с. Температура днем 0...-5°С.

В северных районах ожидается метель с порывами до 17-22 м/с. Температура днем 0...-5°С. На крайне севере – снег и ветер с порывами 9-14 м/с, порывами 19-21 м/с, днем 15-20 м/с, порывами 23-27 м/с, метель.

В Сыктывкаре будет облачная погода и небольшой снег. Ветер придет южный 6-11 м/с, порывы достигнут 14 м/с. Температура -1...-3°С.

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