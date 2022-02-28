В Коми резко сократилось число госпитализированных пациентов с ковидом

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Коронавирус в Коми по-прежнему выявляют каждый день у более тысячи человек. Однако в последние дни наблюдается стабильное снижение количества регистрируемых фактов заболевания. По данным оперативного штаба России, в республике на 28 февраля зафиксировано в общей сложности 156 136 фактов болезни. Из них за сутки было выявлено 1 449 случаев коронавируса. Также за весь период пандемии в Коми от инфекции скончались 2 894 пациента, из них – один за последние сутки. Выписано по выздоровлению 132 385 пациентов, в том числе за сутки было выписано 1 003 человека: они успешно закончили лечение.

В больницах с ковидом оказались 47 жителей Коми. Им понадобилась медицинская помощь. Отметим, что это самый низкий показатель за долгое время.

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