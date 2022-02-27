Уровень коллективного иммунитета в Коми стал менее 70%

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В Коми снизился уровень коллективного иммунитета. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте федерального оперштаба. Согласно обновленным цифрам, показатель стал ниже 70%.

По состоянию на 27 февраля, коллективный иммунитет в республике оценивается в 68,9%. Для сравнения - неделей ранее он был равен 72%. Отмечается, что полностью прошли процедуру вакцинации 418 330 человек.

Добавим, что самая напряженная эпидобстановка складывается в четырех районах Коми: в Сыктывкаре, Ухте, Усть-Вымском и Корткеросском районах.

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