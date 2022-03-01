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Общество1 марта 2022 4:15

Весна встретит жителей Коми метелями и сильным ветром

Порывы будут достигать 22-27 м/с
Источник:kp.ru
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Фото: архив КП

Фото: архив КП

Метеорологи ЦГМС сообщили прогноз погоды в Коми на сегодня, 1 марта. По информации ведомства, в республике ожидается сильный ветер от 8 до 13 м/с, а также метели и температура до -13°С.

Синоптики сообщили, что в северных районах пройдет снег, в южных осадков не ожидают. Ветер будет западный со средней скоростью 8-13 м/с, утром порывы достигнут 16-21 м/с. Температура воздуха опустится до -8...-13°С.

В Сыктывкаре 1 марта будет облачная погода. Ветер пообещали 8-13 м/с. Температура воздуха составит днем 0...-2°С.

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