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Здоровье1 марта 2022 8:20

В Коми за последние сутки зафиксировано 932 новых факта заражения коронавирусом

Данные опубликовал оперштаб
Источник:kp.ru
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Фото: архив КП.

Фото: архив КП.

В Республике Коми обновились основные показатели, отражающие ситуацию с коронавирусом. Согласно последним данным, общее количество инфицированных достигло отметки 157 068 человек, за минувшие сутки показатель заболеваемости вырос на 932 новых факта заражения.

Смертью закончились 2 901 случай заболевания, семь из которых официально зарегистрированы за последние 24 часа.

Госпитализировали ещё 162 человека с подтверждённым ковидом. Вместе с тем выздоровели 2 470 пациентов, за все время пандемии этот показатель достиг отметки 134 855 человек.

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