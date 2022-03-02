В Коми сообщили об ухудшении погоды до -14°С

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В ЦГМС республики сообщили прогноз погоды на сегодня, 2 марта. По ожиданиям в регионе будет снег, облачная погода, а также усиление южного ветра до 12 м/с.

Метеорологи также передали, что в республике пообещали температура воздуха днем составит +2...-3, в Воркутинском районе -9...-14°С.

В Сыктывкаре ожидается облачная погода, небольшой снег и скорость южного ветра от 7 до 12 м/с. Температура днем опустится до -1...+1°С.

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