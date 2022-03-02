Сыктывкар
ФотоВидеоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Сыктывкар
ФотоВидеоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Сыктывкар
+2°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество2 марта 2022 4:15

В Коми сообщили об ухудшении погоды до -14°С

2 марта в республике будет не очень весенняя погода
Источник:kp.ru
КомментироватьОставить комментарий(0)
Фото: архив КП

Фото: архив КП

В ЦГМС республики сообщили прогноз погоды на сегодня, 2 марта. По ожиданиям в регионе будет снег, облачная погода, а также усиление южного ветра до 12 м/с.

Метеорологи также передали, что в республике пообещали температура воздуха днем составит +2...-3, в Воркутинском районе -9...-14°С.

В Сыктывкаре ожидается облачная погода, небольшой снег и скорость южного ветра от 7 до 12 м/с. Температура днем опустится до -1...+1°С.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Весна встретит жителей Коми метелями и сильным ветром (подробнее)

Общество: ВОПРОС ДНЯ