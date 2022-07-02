«Ты был таким хорошим и добрым»: в Коми скорбят по трагически погибшему 30-летнему мотоциклисту

Фото из личного архива погибшего мотоциклиста

В Ухте трагически оборвалась жизнь молодого мотоциклиста Сергея. Мужчина погиб накануне, 1 июля, под колесами грузовика.

Улица Космонавтов уже известна среди горожан как кладбище мотоциклистов. За короткое время тут насмерть разбился уже второй человек. Ухтинцы просят всех участников автодвижения быть внимательными и осторожными.

- Вас же дома ждут, куда вы все гоните?! - задаются они вопросом.

Смерть Сергея же стала настоящим шоком для его семьи, друзей и близких. По их словам, мотоциклист никогда не гонял по городу и соблюдал правила, а спортивный байк на полную мощность использовал только в разрешенных местах.

Десятки скорбных комментариев со словами поддержки его семье пользователи оставляют в соцсетях. Они вспоминают о Сергее как о добром, веселом и любящим жизнь человеке. По словам близких, у мужчины были большие планы на будущее, которые теперь не сбудутся.

- Серёга вечного тебе сезона! Ты всегда останешься с нами! Светлая тебе память, - пишет Ирина.

- Светлый был парнишка. И всегда ездил аккуратно. Очень жаль, что оборвалась еще одна жизнь. Соболезнования родным и близким! Светлая память тебе, Сережка, - соболезнует Наталия.

- Серёг, вечная память тебе, земля тебе пухом. Ты очень добрый и отзывчивый человечек. Не смотри на нас, грешных, на наши комментарии. Ты был, есть и будешь всегда в сердцах каждого из нас, это потеря великая, стоящего внимания всего города. Ты всегда был осторожен и внимателен, но злосчастный случай уготован был другому. Вечная память, - написала подруга Виктория.

Сергея похоронят в Ухте. Ему было всего 30 лет.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Только слезы на глазах»: в Сыктывкаре скорбят по трагически погибшему Дмитрию Савкину

Он не дожил до своего 22-летия несколько месяцев (подробности)