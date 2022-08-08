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Происшествия8 августа 2022 17:00

Гибель трех членов экипажа в рухнувшем легкомоторном самолете в Ухте заинтересовала правоохранительные органы

После крушения легкомоторного самолета в Коми СК возбудил уголовное дело
Екатерина САВЕНКО
Екатерина САВЕНКО
Фото: Северо-Западная транспортная прокуратура.

Фото: Северо-Западная транспортная прокуратура.

В Коми потерпел крушение легкомоторный самолёт. ЧП случилось на расстоянии 400 метров от аэропорта Ухты. Трое человек экипажа погибли. Следователи возбудили уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации транспорта, сообщает Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ.

Напомним, сегодня, 8 августа, недалеко от аэропорта Ухты рухнул легкомоторный самолёт Cessna 177 под управлением командира воздушного судна 1996 года рождения Василия Борисовича Куприянова. На борту также находились командир воздушного судна Олег Олегович Ознобихин, а также лётчик-наблюдатель Евгений Петрович Перетятко.

Все члены экипажа в результате крушения погибли.

– Следователями возбуждено уголовное дело по факту по факту крушения легкомоторного самолета «Cessna 177» и гибели трех человек, – говорится в сообщении Следственного управления.

Между тем, в Минприроды Коми проинформировали, что самолет принадлежал ООО «Авиакомпания Восход» и был зафрахтован Коми лесопожарным центром для проведения авиамониторинга лесов и выявления очагов возгорания.

Уточняется, что транспортная прокуратура организовала проверку.

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По предварительным данным, воздушный транспорт принадлежит лесоохране (подробности)

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