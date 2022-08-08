Совершивший жесткую посадку и разбившийся в Коми самолеты принадлежали одной авиакомпании

Фото: Северо-Западная транспортная прокуратура

Совершивший жесткую посадку и разбившийся около Ухты самолеты принадлежали одной авиакомпании ООО «Авиакомпания «Восход».

Как сообщалось ранее, экипаж самолета Cessna потерял управление над судном и жестко приземлился недалеко от взлетно-посадочной полосы. От удара фюзеляж загорелся и почти мгновенно воздушный транспорт превратился в груду металла. По предварительным данным, в аварии погибли три человека, которые находились на борту.

В марте Коми лесопожарный центр подвел итоги аукциона на фрахтование самолетов Cessna-177 и Piper-34. Договор был заключен с ООО «Авиакомпания «Восход». Компания получила 21,4 миллиона рублей. Самолеты должны были летать до 30 сентября, передает БНК.

Напомним, 4 августа в ухтинском аэропорту самолет Piper-34 совершил жесткую посадку. По предварительным данным, причина была в невыпуске передней стойки шасси. Воздушным судном в момент произошедшего управлял 62-летний пилот. Мужчине пришлось посадить самолет на взлетно-посадочную полосу аварийно. Воздушное судно получило повреждения винтов и створки носового шасси.

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