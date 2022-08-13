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Общество13 августа 2022 8:50

За сутки в Коми 71 человек заразился коронавирусом

К счастью, новых летальных случаев не произошло
Источник:kp.ru
Фото: архив КП

Фото: архив КП

По состоянию на субботу, 13 августа, в Коми зафиксировали 71 новый случай заболевания коронавирусом. Об этом сообщили в федеральном оперативном штабе.

Всего в Коми зафиксировали 173 936 случаев заболевания коронавирусом. За сутки выздоровели 54 человека. За все время из больниц выписали 170 331 пациента. За последние сутки в Коми не скончался ни один больной коронавирусом. За весь период пандемии в республике зафиксировали 3 202 смертельных случая среди людей, у которых диагностировали эту болезнь.

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