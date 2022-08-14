За сутки в Коми у 66 человек подтвердился коронавирус

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По состоянию на воскресенье, 14 августа, в Коми зафиксировали 66 новых случаев заболевания коронавирусом. Об этом сообщили в федеральном оперативном штабе.

Всего в Коми зафиксировали 174 002 случая заболевания коронавирусом. За сутки выздоровели 10 человек. За все время из больниц выписали 170 341 пациента. За последние сутки в Коми не скончался ни один больной коронавирусом. За весь период пандемии в республике зафиксировали 3 202 смертельных случая среди людей, у которых диагностировали эту болезнь.

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К счастью, новых летальных случаев не произошло