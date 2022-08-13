«Вклад в будущее здоровье нации»: парламентарии Коми признались, чем для них является спорт

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Испокон веков спорт воспитывает дисциплину и держит в тонусе. Поэтому сознательные и думающие о своём здоровье люди обычно обязательно включают его в свою жизнь, даже если и не ежедневно, зато регулярно. В День физкультурника парламентарии Коми поделились с «Комсомолкой», почему считают крайне необходимым находить в своём плотном графике время на спорт.

Что может быть лучше, чем спорт?

Молодые парламентарии Вячеслав Завальнев и Виктор Бетехтин признаются честно: спортом занимаются с самого детства. Шестилетнего Витю родители отдали в спортивную гимнастику и на футбол.

– Любовь к активному образу жизни плавно перешла в единоборства, и время от времени я играл в регби. Получилось, что пока остался в регби, это мультикомпонетный спорт: тяжёлая физподготовка, лёгкая атлетика, борьба плюс командная игра. Что может быть лучше? – рассказывает Бетехтин.

Виктор Бетехтин - профессиональный игрок в регби. Фото: личный архив.

Он настолько увлекся регби, что стал главой союза Республики Коми по этому виду спорта и занимается его продвижением в регионе.

Вячеслав Завальнев начал приобщаться к физнагрузке с семи лет, мама и папа решили, что мальчику будет полезно заниматься карате. Увлечение серьёзно вошло в его жизнь аж на последующие 13 лет. Сейчас депутат является семикратным чемпионом Коми, призёром и чемпионом кубков России. А в 2003 и 2006 году выступал на ЧМ в составе сборной России.

– В детстве мы часто смотрели фильмы про восточные единоборства. Многие вспомнят – нашими кумирами были Брюс Ли, Ван Дам, Джеки Чан. Хотелось быть похожим на них, – вспоминает Завальнев.

Вячеслав Завальнев с самого детства со спортом на ты. Фото: личный архив.

Сейчас, несмотря на занятость, депутаты находят время, чтобы посещать спортзал несколько раз в неделю. Как правило, это время – вечером после работы и выходные.

– Просто нужно правильно планировать день. Из графика тренировок выбивают только частые командировки, – говорит Вячеслав Завальнев. По словам парламентариев, обязательные занятия спортом заряжают бодростью, дисциплинируют и помогают быть продуктивнее.

Главное – заниматься!

Своих коллег поддержал председатель Государственного совета Коми Сергей Усачёв. Спикер пожелал жителям республики крепкого здоровья, спортивной закалки, сильного духа и ярких побед!

Спортивную нацию ждет большое будущее, уверен Сергей Усачёв. Фото: личный архив.

– Пользуясь случаем, хочу поздравить всех читателей «КП-Коми» с Днём физкультурника! – спорт в жизни Сергея Анатольевича играет далеко не последнюю роль. – Не важно, каким видом спорта заниматься, главное – им заниматься. Ведь хорошая физическая подготовка, позитивное мышление, здоровый образ жизни – это вклад в будущее здоровье нации.

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