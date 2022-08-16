За сутки в Коми число заболевших коронавирусом выросло на 60 человек

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За прошедшие сутки коронавирусом по состоянию на 16 августа в Коми заразились 60 человек, общее число заболевших, по информации портала стопкоронавирус.рф, достигло 174 121.

Число госпитализированных за последние 24 часа составило 19 человек. Выздоровело 98 местных жителей. Всего вылечиться удалось 170 440 уроженцам Коми.

Число умерших в регионе не увеличилось, показатель остался на отметке 3202.

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