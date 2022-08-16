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Общество16 августа 2022 8:30

За сутки в Коми число заболевших коронавирусом выросло на 60 человек

Данные по состоянию на 16 августа сообщили на портале стопкоронавирус.рф
Источник:kp.ru
Фото: архив КП

Фото: архив КП

За прошедшие сутки коронавирусом по состоянию на 16 августа в Коми заразились 60 человек, общее число заболевших, по информации портала стопкоронавирус.рф, достигло 174 121.

Число госпитализированных за последние 24 часа составило 19 человек. Выздоровело 98 местных жителей. Всего вылечиться удалось 170 440 уроженцам Коми.

Число умерших в регионе не увеличилось, показатель остался на отметке 3202.

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