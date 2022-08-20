«Вас больше нет»: в Коми страшной смертью погибла молодая влюбленная пара

На 16-м км автодороги Ухта – Сыктывкар в ночное время столкнулись тягач Volvo FH Trucks и «Лада Приора»

В Коми погибли 27-летний Константин и его возлюбленная Виолетта из Ухты. Пара насмерть разбилась на ночной трассе, врезавшись в грузовик. Их отечественная легковушка буквально превратилась в груду металлолома.

Как считают в ГИБДД, водитель «Лады» выехал на встречную полосу, где на высокой скорости столкнулся с прицепом грузовика. От удара Константин вылетел через лобовое стекло, а Виталина оказалась зажата в салоне машины. Чтобы ее достать, спасатели использовали специальную технику.

Смерть молодой пары стала настоящим шоком для их близких, которые не могут поверить в произошедшее. Буквально за несколько часов до аварии погибшая списывалась со своей сестрой Валерией и призналась, как скучает по ней. Девушки договорились обязательно в будущем встретиться, однако этому уже не суждено сбыться.

— Моя родная девочка, как же так? Я не хочу верить в это… Мы с тобой переписывались незадолго до трагедии, около 22:00 ты написала, как ты по мне скучаешь, и вот я узнаю, что вас больше нет, тебя и Кости... Моя родная, самая лучшая и неповторимая, я тебя никогда не забуду, ты навсегда со мной. Светлая память и вечный покой вам, — написала прощальное письмо Валерия.

Добавим, что по данному факту начато разбирательство. Сотрудникам полиции предстоит установить причины и обстоятельства трагедии.

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