«Зима близко»: моржи столицы Коми начали обустраивать свой домик для согревания после зимних заплывов на Сысоле

Молодцы! Фото: Лара Гвардина.

Конечно, он начался не с очередного заплыва, а с ремонта домика, в котором наши холодолюбивые герои греются после принятия леденящих ванн.

– Почему моржи не в купальниках? А все потому, что сезон открываем с очередной постройки нашего дома. Ждем всех желающих приобщиться к закаливанию и моржеванию каждое воскресенье на прежнем месте. По всем вопросам пишите в группу или мне лично, – обратилась к своим подписчикам активистка-моржиня Лара Гвардина.

Ларочка как всегда в прекрасном расположении духа. Умница, красавица, спортсменка! Фото: личный архив.

Напомним, клуб Моржей Сыктывкара примерно шесть лет назад основал сыктывкарец Сергей Паршуков. Члены клуба – люди серьёзные, семейные, со здоровым мировосприятием и трезвым мышлением. Вокруг проруби собираются и остаются те, кому не интересны пагубные привычки. Постоянных членов клуба, примерно, порядка десяти, но все всегда рады новичкам!

Любители поплавать зимой для того, чтобы хоть как-то сохранить домик после закрытия зимнего купального сезона, разбирают его, снимают стены и отправляют их на тёплые периоды года «отдохнуть» на дачу. Печь увозится сразу же, как завершается зимний купальный сезон, она возвращается назад только в период холодов.

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