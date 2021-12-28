«Прорубь всех тараканов разгоняет сразу»: сыктывкарка Лара Гвардина покоряет Сысолу третий год

О плюсах моржевания, закалке тела и духа и воспитании троих детей Лара рассказала «КП-Авиа». Фото: Нина ЮШКОВА

Эту яркую миловидную сыктывкарку, гуляющую на берегу Сысолы в столице Коми в одном купальнике и летом, и зимой, знают многие горожане. Спортсмены салютуют ей по утрам, выскакивая на утреннюю пробежку, мамы и бабушки с колясками приветливо улыбаются и желают доброго здоровья. Буквально мгновение — и вот Лара Гвардина уже плывёт в реке, даже в трескучие морозы! О плюсах моржевания, закалке тела и духа и воспитании троих детей Лара рассказала «КП-Авиа».

– Лара, мы знакомы с тобой не первый год. Но моржеванием ты нас всех поразила! Как ты пришла к такому резкому повороту в жизни?

– Эта зима в моржевании у меня третья. Тогда я переживала очень тяжелый период, проблемы в личной жизни, я была эмоционально сломлена и раздавлена. Но сдаваться было нельзя – надо было жить и работать, поднимать детей. И вдруг ни с того ни с сего возникло стойкое ощущение, прямо на кончиках пальцев – мне станет легче в холодной воде. Этой же ночью, листая ленту в соцсетях, я натыкаюсь на группу «Моржи Сыктывкара». И я решила: раз интуиция сама подсказывает, что предпринять, значит, надо это делать. Списалась с ребятами из группы, мне говорят: приходи. И я пошла. Первый год я даже ни с кем не общалась, тяжело было, не хотелось. А потом познакомилась с ребятами, увидела всю команду.

Возле проруби собираются сильные личности без пагубных привычек. Фото: Нина ЮШКОВА

– Расскажи о своих первых ощущениях. Каково это – зайти в ледяную воду?

– Первые разы – всегда секунды: пришёл, окунулся, вылез. Тебя охватывает страх, потому что очень хородно, руки-ноги ужасно мёрзнут, но при этом и дикий восторг – да, я это сделала! Кое-как одеваешься в спешке, ничего не понимая, что происходит вокруг. Ощущения очень сумбурные. Я ходила через пару дней на прорубь. Но организм был непривыкший, плюс я стрессовала. И мне прямо было стыдно признаться, но после первых заходов в холодную воду я очень серьёзно заболела. После выздоровления обычно люди бросают это дело, мол, значит не моё. А я пошла вновь.

Этот неказистый домик, сколоченный из того что было, с каждым годом становится все уютнее и комфортнее. Фото: Нина ЮШКОВА

– И что изменилось?

– Теперь я уже решила делать всё правильно, читала информацию, готовилась и слушала своё тело, а также опытных товарищей-моржей, плавающих в проруби всерьёз и давно. Они-то и сказали: нельзя сразу много и часто, не торопись. И я стала привыкать, неспеша постигать тонкости грамотного моржевания. Например, сначала надо не купальник натягивать, а переодеть носки и варежки, конечности должны быть в тепле. Научилась расслабляться после охлаждения. Это очень неторопливый процесс, который требует прислушиваться к своему организму. Неважно, как ты выглядишь со стороны, имеет значение только то, что ты ощущаешь внутри. И вот только спустя три года я чувствую эту огромную разницу – как тело себя чувствовало вначале и как сейчас. Для меня было откровением, что взрослое женское тело поддаётся тренировке. И что я сильная.

Лара обожает плавать в ледяной воде. Фото: Нина ЮШКОВА

– Твои друзья по проруби признаются: так, как плавает Лара, порой не могут перемахнуть даже опытные моржи.

– Я в этом году начала плавать весной по большой воде, этого никто не делает, кроме меня. Мне это стало очень нравится. На самом деле моржовое движение очень популярно во многих городах России. Нас очень много. Проводятся соревнования, организуются мероприятия и выезды. Я ещё не пробовала, но готовлюсь к этому. Поговорив с людьми, поняла, что люди не просто так приходят к моржеванию: это связано либо с какими-то психологическими проблемами, а все взрослые, уже состоявшиеся, либо с проблемами со здоровьем, которые может решить вот такой кардинальный способ.

Река встречает приветливо. Фото: личный архив.

95 минут на столетие Коми

В сентябре этого года Лара поставила новый личный рекорд. Она проплыла 95 минут в холодной воде, правда, планировала целых сто! Как подарок к столетию региона. Свой заплыв Лара начала от Красной горы. Ближе к Кирульскому пляжу, когда сыктывкарка уже преодолела четыре с половиной километра, ей пришлось идти пешком по дну из-за мелководья. Это и помешало женщине достичь рекорда – сырая одежда и холодный воздух окончательно заморозили мышцы. Но, простите, полтора часа плюс пять минут! Чем не рекорд, чем не подарок на юбилей!

95 минут в холодной воде на 100-летие Коми. Шикарный подарок! Фото: Нина ЮШКОВА

– Какие перемены в самочувствии ощутила лично ты?

– Колоссальные. Во-первых, моржевание очень сильно влияет на психику. Прорубь всех тараканов разогнала сразу. Во-вторых, я окрепла физически. Когда мы приходим на прорубь, сначала всегда берём лопаты в руки и чистим от снега территорию возле самодельного домика. Это тяжёлый физический труд. И он необходим, потому что разогревается тело. А в воду легче заходить горячим. Ты знаешь, я никогда серьёзно не занималась физнагрузками или спортом, при этом всегда порхала, была активной. Но моржевание меня изменило в лучшую сторону: окрепли мышцы, ушёл весь висцеральный жир, который постепенно с возрастом окутывает внутренние органы, за три года я похудела на восемь килограммов, совершенно не напрягаясь. Наладилось давление – мучилась с низким, теперь забыла про таблетки от головной боли и мигреней. Погружение в холодную воду положительно влияет на сердечно-сосудистую систему, работу головного мозга, у меня прошла анемия рук и ног.

Перед погружением - обязательно надо разогреться с лопатой в руках. Фото: Нина ЮШКОВА

– Всё равно, как представлю… Всё-таки в моём понимании женщина – существо тёплое.

– Ты права. Открою свой маленький секрет. Я каждый раз заставляю себя идти на прорубь. Вот правда – мне тоже холодно и некомфортно в ледяной воде. Зато эйфория после плавания дарит бесценные ощущения, которые догоняют тебя целый день. Я ведь захожу не один раз. После первого – ощущения как из бани на мороз: ветер, мороз, кожа горит, ты весь красный, кровь приливает и кипит. Сталкиваются горячая кожа и ледяная реальность. Побегаешь, попрыгаешь, поразминаешься с носках и рукавичках. А во второй раз кожа уже впитывает холод, и в проруби становится горячо. И вот это ощущение заряжает о-о-очень надолго. Оно прочищает мозги, вода приносит ответы на тревожные вопросы или какие-то проблемы.

Опытные моржи поговаривают, как плавает Лара - не плавает никто. Фото: Нина ЮШКОВА

– О чём чаще всего думаешь во время заплывов?

– В основном, о детях. Я не думаю о воде или окружающем мире, иногда даже ловлю себя на мысли: ой, так я же в реке! Вот в данный отрезок жизни – больше всего мыслей о сыне. Петру только исполнилось 18. Его мечта – стать мультипликатором. Мне очень нравится, как он взрослеет, боже, он совершеннолетний! Мне приятно, что сын со мной открыт и откровенен. И он уже достаточно взрослый, чтобы принимать важные решения. На днях подошёл ко мне и поставил перед фактом: «Мама, я хочу учиться на водительские права». Он знает, что это определённые расходы в нашем семейном бюджете, но мне очень импонирует его целеустремлённость и решительность (он обдумал это), доверие, нежность и уважение ко мне. И я знаю, что мы вместе обязательно придумаем, как реализовать совершенно правильные для его возраста «хотелки». И вот я скольжу по воде и глубоко переживаю эти чувства благодарности и материнской любви к своему сыну за его трепетное отношение ко мне.

Самое главное - семья. Фото: личный архив.

– У тебя есть водительские права?

– Есть, но я не вожу, так как я очень творческая натура: создаю новые вещи в своей швейной мастерской, «воскрешаю из пепла» казалось бы те, которые уже пора выбросить. Белая линия для меня – меловая линия, по которой надо строчить, никак не линия «Стоп». А если строчки пунктиром, то я сразу в аварию попадаю (смеётся).

Перемены к лучшему – с мелочей

Кроме животворящей магии проруби, Лара искренне верит в силу… нового платья. Была такая ситуация: будучи в третьем декретном отпуске, сыктывкарка чуть-чуть притомилась. И тут под руку попалось неношенное свежее платье.

– Я и решила вывести его «погулять», в свет, так сказать. Надела и пошла. Вы не поверите, тут же нашла работу! – вспоминает Лара. – Надо было изменить что-то незначительное в себе, чтобы в жизни случился поворот сюжета.

Дети растут, и все мысли - только о них. Фото: личный архив.

– Старшая дочь тоже радует маму?

– Лере 25, она – кандидат в мастера спорта по лыжным гонкам, кандидат в мастера спорта по биатлону. Ещё шесть лет назад дочь была перспективной биатлонисткой и подавала большие надежды, но из-за травмы и непонимания с тренером была вынуждена круто изменить свою жизнь, и теперь прославляет биатлон в смешанных единоборствах. Пока она расправляется со всеми соперницами на региональных турнирах клуба MMA «Север», бои без правил Parma Fights и мечтает о UFC. Откуда стремление к победам? Есть в кого: её дедушка, – выдающийся тренер Коми по биатлону Анатолий Гвардин, в прошлом году отметил 80-летний юбилей. Лерочка работает в региональном минспорта и учится в СГУ. Очень добрая – когда жила с нами, всех бездомных собак с улицы таскала.

Старшая Лерочка уже взрослая. И может за себя постоять. Фото: личный архив.

– А младшая?

– А младшая в прошлом году первый раз плавала в проруби, сама захотела, ей было шесть. И сейчас иногда со мной ходит окунаться. Катюша учится в частной школе домашнего обучения, ходила в РЦДО на бальные танцы, а потом я смотрю на неё – ну чисто матрёшка! И посреди учебного года перешли танцевать в народный ансамбль песни и пляски «Сигудэк».

Младшая Катюша уже окуналась под присмотром мамы. Сама захотела! Фото: личный архив.

– Есть у тебя секреты воспитания детей?

– Я детей воспринимаю как отдельные самодостаточные личности. Они люди, только маленькие. А я рядышком живу. Никогда не заставляю, могу только направлять и поддерживать. Старшая же выросла хорошим человеком, самостоятельным, она гораздо сильнее меня. То есть у меня 25-летний родительский стаж. И есть чем гордиться. Значит, мой план воспитания детей работает, поэтому все остальные воспринимаются так же. И я не жалею. На самом деле наши дети любят счастливых родителей. Самореализация родителя ведет к успеху ребёнка.

Родительский стаж Лары - 25 лет. Всё получилось! Фото: личный архив.

– Лара, расскажи про клуб «Моржи Сыктывкара».

– Клуб примерно шесть лет назад основал сыктывкарец Сергей Паршуков, он и сейчас плавает с нами. Члены клуба – люди серьёзные, семейные, со здоровым мировосприятием и трезвым мышлением. Никто не курит, сомневаюсь, что кто-то выпивает хотя бы по праздникам. Вокруг проруби собираются и остаются те, кому не интересны пагубные привычки. Постоянных членов клуба, наверно, порядка десяти. Новички приходят и уходят. Был случай, когда молодой мужчина пришёл, разогрелся, пошёл окунаться, ногу в прорубь засунул… Высунул, развернулся и обратно. Говорит: «Я не могу». И это нормально. Главное правило моржей – возле проруби всегда должно быть двое!

А в домике тепло. Фото: Нина ЮШКОВА

Все моржи – из разных профессий: руководители, рядовые служащие, некоторые девочки – с госслужбы, просят себя не фотографировать, им запрещено выкладывать фото в купальниках. Совершенно разные люди, но они объединяются у проруби. У нас нет финансовых сборов, неказистый наш домик, в котором прячемся от ветра, слепили из того, что было, кто что принёс. Но внутри есть печка. И домик мы постоянно благоустраиваем, на Новый год обязательно украсим, ёлочку поставим.

– Вне проруби встречаетесь?

– Нечасто, но почти всегда у меня в гостях. Я люблю печь для ребят, которые приходят со своими семьями и детьми, блины. Мы отдыхаем, разговариваем, делимся новостями. Для меня мои моржи – это самые проверенные люди, те, кто протянет руку помощи днём и ночью, так же как и я им.

Этой зимой Лара планирует поставить новый рекорд. Фото: Нина ЮШКОВА

– Какие у тебя планы на «моржовое» будущее?

– Я не думаю, что моржевание у меня навсегда. Может, стану реже ходить на реку когда-нибудь, а может поеду на соревнования моржей и буду защищать честь сыктывкарского клуба в других городах и странах. Но этой зимой собираюсь приблизиться к мировому рекорду по нахождению в холодной воде среди женщин – 60 минут. Моя цель – 80 минут! Дерзко? Я не боюсь.

Досье

Лара Гвардина, 42 года

Родилась в Нарьян-Маре. Окончила Сыктывкарский политехнический техникум №28 по специальности «Портной», Вятский государственный агротехнологический университет по специальности «Экономика и управление аграрным производством». Много лет работала страховым агентом, рекламным менеджером. По мнению Лары, именно эти профессии помогли сформировать некоторые черты характера: активность, коммуникабельность, доброжелательность. Сейчас является руководителем небольшой швейной мастерской по пошиву и ремонту одежды и меховых изделий «Золотая лисица».

Не замужем, имеет 25-летнюю Валерию, воспитывает Петра (18 лет) и Катюшу (7 лет). Хобби: активное моржевание, приготовление вкусных блюд, здоровый образ жизни.

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