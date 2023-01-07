«Питается раз в неделю»: жители Коми просят спасти брошенного инвалида

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Жители Эжвинского района рассказали о беде, в которую попал местный инвалид. У 70-летнего Виктора отсутствует зрение. Мужчина беспомощен – не может приготовить еду и самостоятельно помыться. Одинокому человеку изредка помогают соседи, периодически появляется родственница, со слов авторов сообщения, только для того, чтобы забрать пенсию Виктора.

– Условия проживания ужасные: питается раз в неделю сухими бич-пакетами, хлеб практически не видит. Помыться не может, так как отключена холодная вода. Помощи ни от кого нет, только соседи иногда подкармливают, – рассказали неравнодушные.

Вызвавшиеся помочь попросили распространить об этом человеке информацию в надежде, что на него обратят внимание. В настоящий момент они ведут переговоры с интернатом, чтобы определить туда Виктора.

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