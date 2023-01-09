«Такая смерть страшная»: в новогодние праздники насмерть замерз 35-летний житель Коми

Фото: архив "КП"

В Сыктывкаре трагически оборвалась жизнь молодого мужчины. Он насмерть замерз на остановке общественного транспорта в Дырносе. «КП-Коми» стали известны подробности смертельного инцидента.

Тело мужчины обнаружили другие горожане, которые вышли с утра на работу ранним утром, они же и вызвали скорую. Медикам лишь оставалось констатировать факт гибели мужчины. По предварительным данным, он умер ночью, так как тело уже успело окоченеть. Выяснилось, погибшим является 35-летний местный житель.

Жуткая трагедия вызвала отклик в социальных сетях. Жители Коми сочувствуют родным погибшего и желают им сил пережить такое горе.

— Такая страшная смерть. Морозы сейчас ужас, упадешь и не встанешь… Соболезную родным, очень жаль, молодой был, — пишет Алина.

Точную причину смерти покажет вскрытие, добавил собеседник «Комсомолки».

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