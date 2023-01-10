«Это ужас»: в Печоре общежитие покрылось толстым слоем льда и снега

Фото: соцсети

Печорцы вновь делятся с подписчиками местной группы в соцсети поделились фотографиями ледяного царства, которое выросло прямо в подъезде. Снежная сказка совершенно не радует жителей дома – на лестнице, стенах подъезда всё покрыто снегом и льдом.

В бывшем общежитии – дом на Печорском проспекте, 69, ледовое покрытие появилось во втором подъезде. Там неоднократно случались коммунальные аварии.

- По ходу своей профессии, приходиться там бывать, это ужас, ни на одном этаже в коридорах нет света, с потолков течёт, хорошо фонарик в телефоне.... Так и передвигаешься, - пишет в комментариях к посту Наталья Куклина.

Печора уже не в первый год славится своими ледяными подъездами. В 2021 году замерзал дом № 47 по улице Западной, ситуацией заинтересовался Следком по Коми, была организована процессуальная проверка в связи с информацией в соцсетях о ужасающем состоянии жилого дома по улице. А об общежитии на Печорском проспекте, 96 в апреле прошлого года говорили всей республикой – жильцы дома сняли грандиозный потоп, по словам местных, так протекала крыша дома.

В администрации Печоры в том году сообщили, что дом по этому адресу аварийным признан не был, добавив в то же время, что действительно кровля требует капитального ремонта. Однако запланирован он через 20 лет – в 2042-2043 годах.

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