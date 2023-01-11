В Коми пообещали изменение погоды

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Синоптики ЦГМС Коми передали прогноз погоды на 11 января. По предоставленным данным, в республике ожидают гололед с изморозью, порывистый ветер до 14 м/с. Температура воздуха слегка повысится.

В большинстве районом пройдет небольшой снег. Скорость ветра в среднем составит 6-11 м/с, направление ожидается южное. Температура ночью -20...-25, при прояснении -29...-34, днем -12...-17°С.

В Сыктывкаре также будет облачно, ветер составит 6-11 м/с. Температура ночью -23...-25, днем -12...-14°С.

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