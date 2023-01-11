В Коми показатель выздоровления от ковида вырос на 47 новых случаев

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В Коми озвучены новые данные, отражающие эпидситуацию с коронавирусом. Согласно последним цифрам, в республике суточный прирост зараженных составил 13 человек. Всего за годы пандемии было диагностировано 192 614 случаев заболевания.

Из общего числа инцифированных 189 098 человек успешно побороли болезнь. Показатель выздоровления вырос за сутки на 47 человек. Госпитализация потребовалась еще пяти пациентам.

Скончались от осложнений, вызванных ковидом, 3 254 человек. Новых смертей за сутки подтверждено не было.

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