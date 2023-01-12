В Коми пообещали умеренный снег и гололеды

Фото: архив КП

Метеорологи ЦГМС пообещали в республике гололед с изморозью, умеренный снег и максимальное понижение температуры до -22°С. Прогноз погоды передали на 12 января.

По предоставленным данным, в Коми ожидается умеренный снег и порывистый ветер от 8 до 13 м/с. Также в регионе ожидают понижение температуры до -7...-12, на северо-западе -3...-8, на крайнем северо-востоке -13...-18°С.

В Сыктывкаре 12 января будет облачная погода и небольшой снег. Скорость ветра составит 6-11 м/с. Температура ночью -12...-14, днем -8...-10°С.

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