«Ребенок совсем молчал»: мальчик из Коми попал в настоящую беду

Фото со страницы Натальи Малышевой

Жительница Сыктывкара Наталья Малышева обратилась к неравнодушным с просьбой помочь ее сыночку. Ваня Малышев страдает расстройством аутистического спектра с задержкой речи, и для реабилитации должен проходить занятия. На это семье требуется порядка 400 тыс. рублей.

За год благодаря занятиям у Вани наблюдается значительный прогресс. Мальчик начал реагировать на свое имя, научился сортировать предметы по цветам и размерам, постепенно стал произносить некоторые слова и фразы.

– Год назад ребенок совсем молчал, и для него то, что он говорит сейчас огромная победа и стимул двигаться вперед, отмечает мама мальчика.

Чтобы прогресс не останавливался, для Вани критически важно продолжать занятия, стоимость каждого из которых составляет 1500 рублей, в неделю нужно посещать уроки шесть раз в неделю. Семья такие деньги платить не может. Если вы можете помочь хоть какой суммой, отправьте ее, пожалуйста, по следующим реквизитам.

Реквизиты

Получатель: Малышева Наталия Дмитриевна.

Номер счета: 40823810228780012547.

Назначение платежа: на содержание бенефициара.

Либо по номеру телефона: +79951045711.

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