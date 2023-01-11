Житель Коми заплатил 230 тысяч рублей за смерть человека

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В Ухте осужденного заставили компенсировать супруге потерпевшего моральный вред в размере 230 тысяч рублей. Об этом сообщили в пресс-службе управления ФССП по Коми.

Мужчину в составе группы лиц в 20 лет посадили за умышленное причинение вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть человека. Он отсидел и сейчас находится под надзором уголовно-исполнительной инспекции. Там он встретился с судебным приставом. Сотрудники ФССП в рамках взаимодействия с ФСИН регулярно участвуют в приемах, на которые должны приходить осужденные. Приставы вручают должникам постановления о возбуждении исполнительного производства.

Мужчину ограничили в специальном праве. На следующий же день ухтинец полностью погасил задолженность. Он заплатил супруге погибшего 230 тысяч рублей. Кроме того, с жителя Коми взыскали 15 тысяч рублей исполнительского сбора.

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