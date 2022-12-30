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НовостиОбщество30 декабря 2022 9:34

Должник из Коми заплатил миллион ради выезда за границу

Источник:kp.ru
Фото: Pixabay

Фото: Pixabay

Должник из Прилузского района погасил задолженность, превышающую миллион рублей, ради выезда за границу. Об этом сообщили в пресс-службе управления ФССП по Коми.

Бизнесмен задолжал более миллиона рублей. Это неоплаченные налоги, штрафы, коммунальные платежи, аренда и исполнительский сбор. На мужчину завели 10 исполнительных производств на сумму, превышающую миллион рублей. Приставы ввели запрет на регистрационные действия с недвижимостью и семи машинам. Найти должника не получалось, поэтому его объявили в исполнительный розыск.

В канун Нового года мужчина пришел к приставу сам. Причиной стало ограничение на выезд за пределы России. Для того, чтобы поездка не сорвалась, мужчина полностью погасил задолженность. После этого запрет на выезд был снят.

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