В Коми черного риэлтора заставили заплатить 240 тысяч рублей

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Судебный пристав в Ухте вынудила черного риэлтора заплатить 240 тысяч рублей. Об этом сообщили в пресс-службе управления ФССП по Коми.

Мужчина 1975 года рождения отбывал наказание за мошенничество с недвижимостью. На злоумышленника завели 12 исполнительных производств. В общей сложности он должен был заплатить 500 тысяч рублей. Пока мужчина отбывал срок, с него взыскали 260 тысяч рублей. Источником погашения долгов были изъятые деньги и зарплата.

Когда мужчина освободился, решил продать одну из своих квартир. Однако пристав ввел запрет на регистрационные действия с недвижимостью. Для того, чтобы сделка состоялась, мужчина одномоментно вернул 240 тысяч рублей.

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