В Коми прапорщика заставили заплатить за причинение тяжкого вреда здоровью

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В Воркуте бывшего прапорщика заставили заплатить 900 тысяч рублей за причинение тяжкого вреда здоровью. Об этом сообщили в пресс-службе управления ФССП по Коми.

Военного признали виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. После этого его уволили со службы. Мужчина должен был заплатить пострадавшему 900 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда. Однако у бывшего прапорщика не было накоплений и имущества. Кроме того, воркутинец долго не мог устроить на работу и не сразу пошел на контакт с ФССП. Сотрудники ведомства регулярно выходили по месту его проживания, ограничили в пользовании специальным правом, а также направляли работодателям постановления об обращении взыскания на зарплату. Бывший военный перевел деньги поздно, поэтому ему придется заплатить семипроцентный исполнительский сбор.

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