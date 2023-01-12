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Здоровье12 января 2023 8:46

Шесть человек были госпитализированы в больницы Коми из-за вызванных коронавирусом осложнений

Суточный прирост больных составил 15 человек
Источник:kp.ru
Фото: архив "КП"

Фото: архив "КП"

Число заражённых COVID-19 в Коми выросло на 15 новых случаев. Об этом свидетельствуют актуальные данные, опубликованные на официальном сайте федерального оперштаба. Всего в республике подтверждено 192 629 фактов инфицирования.

За сутки на больничные койки попали шесть человек. В то же время с медицинского учета были сняты 58 пациентов. Показатель выздоровления за все время пандемии достиг 189 086 человек.

Смертью закончились 3 254 случая заболевания. Новых жертв ковида за сутки отмечено не было.

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