В Коми новогодние праздники разорвали цепочку передачи вирусов гриппа и ОРВИ

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В Коми новогодние праздники разорвали цепочку передачи вирусов гриппа, а также ОРВИ. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского Минздрава.

Как сообщалось ранее, со 2 по 8 января в Коми зафиксировали 110 случаев заболеваний коронавирусом. По сравнению с предыдущей неделей, этот показатель снизился на 7,6%. За этот же период к врачам с симптомами ОРВИ обратились 4179 человек: 2434 взрослых и 1745 детей. По сравнению с предыдущей неделей, заболеваемость снизилась в 3,2 раза. За неделю в Коми подтвердилось 52 случая гриппа, а в предыдущие семь дней – 206.

И.о. министра здравоохранения Коми Игорь Дягилев отметил, что заболеваемость снизилась во всех возрастных группах. Чиновник связал улучшение с тем, что в регионе увеличилось количество людей с иммунитетом к инфекции. Еще одним фактором и.о. главы Минздрава считает соблюдение правил профилактики гриппа и ОРВИ. В ведомстве также отметили, что новогодние каникулы помогли разорвать цепочки передачи вирусов.

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