В Коми улучшилась ситуация с ковидом, гриппом и ОРВИ

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В Коми снизилась заболеваемость коронавирусом, ОРВИ и гриппом. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского управления Роспотребнадзора.

Со 2 по 8 января в Коми зафиксировали 110 случаев заболеваний коронавирусом. По сравнению с предыдущей неделей, этот показатель снизился на 7,6%. За этот же период к врачам с симптомами ОРВИ обратились 4179 человек: 2434 взрослых и 1745 детей. По сравнению с предыдущей неделей, заболеваемость снизилась в 3,2 раза. Ситуация улучшилась, в частности, благодаря разобщению детей. За неделю в Коми подтвердилось 52 случая гриппа, а в предыдущие семь дней – 206.

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