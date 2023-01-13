Морозы в Коми сменятся сильными метелями

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В Коми 13 января ожидают сильный снег, морось и метели. Прогноз передали синоптики ЦГМС. По предоставленным данным, в то же время ожидается падение температуры.

В регионе ожидается также гололедно-изморозевое отложение, ветер будет юго-западный со скоростью от 8 до 13 м/с. Ночью температура упадет до -9...-14, днем -5...-10, в Воркутинском районе ночью -21...-26, днем -9...-14°С.

В Сыктывкаре пообещали также снегопады и гололед. Скорость ветра составит 7-12 м/с. Температура ночью -10...-12, днем -6...-8°С.

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