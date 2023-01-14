В субботу в Коми до -13 градусов

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В субботу, 14 января, в Коми ожидается небольшой снег, минимальная температура воздуха составит -13 градусов. Об этом сообщает ЦГМС республики.

В Коми будет облачно с прояснениями. Синоптики прогнозируют небольшой, местами умеренный снег и мокрый снег. В отдельных районах ожидается гололедно-изморозевое отложение. В Коми будет дуть юго-западный ветер со скоростью 7-12 м/с. Температура воздуха составит днем -13...+1 градус.

В Сыктывкаре будет облачно с прояснениями. Синоптики прогнозируют небольшой снег и юго-западный ветер со скоростью 7-12 м/с. Температура воздуха днем составит -3...-1 градус.

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