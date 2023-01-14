Коми заняла второе место по доступности ипотеки во всероссийском рейтинге

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Коми находится на втором месте рейтинга российских регионов по доступности ипотеки. Об этом сообщает сайт Национальные Кредитные Рейтинги.

Для сравнения аналитики выбрали 50 крупнейших субъектов РФ по размеру ипотечного портфеля. Далее регионы ранжировали по соотношению размера зарплаты к величине ипотечного платежа. В пятерку лидеров по наибольшему показателю вошли Сахалинская область, Коми, Якутия, а также Архангельская и Тюменская области. Во всех этих зарплата выше средней по всей выборке – 52 тысяч рублей.

Средний срок кредита в сентябре составил 12 лет и 11,1 месяца. Средняя ставка в Коми составляла 7,4%, а средний месячный платеж – почти 24 тысячи рублей. Средняя зарплата в Коми, согласно исследованию, – 67 тыс. рублей.

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