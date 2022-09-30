Стало известно, скольких жителей Коми намерены мобилизовать на СВО

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Стало известно, скольких резервистов намерены призвать в рамках частичной мобилизации в Коми. По словам военного комиссара республики Дмитрия Федина, квота для республики тысяча человек. Всего в регионе проживают 160 тысяч жителей Коми призывного возраста.

В то же время с 21 сентября около 100 мужчин отправились на СВО добровольцами. Больше всего изъявляют желание отправиться на территорию Украины в Ухте и Сыктывкаре.

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