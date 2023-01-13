В Коми вырос суточный показатель заболеваемости коронавирусом

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В Коми диагностировано еще 18 случаев заболевания коронавирусом. Всего за период пандемии было отмечено 192 647 фактов заражения ковидом, сообщает оперштаб.

Из общего числа инфицированных 189 115 человек побороли болезнь. Показатель выздоровления за сутки вырос на 29 случаев. В то же время на больничной койке оказались восемь пациентов.

Показатель смертности за последние 24 часа не вырос. Всего официально в республике насчитывается 3 254 жертвы коронавируса.

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