В Коми нет полностью закрытых на карантин школ

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В Коми нет образовательных учреждений, полностью закрытых на карантин из-за ОРВИ и коронавируса. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского Министерства образования и науки.

Как рассказали в ведомстве, в четырех школах Троицко-Печорского, Ижемского, Прилузского районов и Сосногорска закрыли на карантин шесть классов. Такое решение связано с заболеваемостью ОРВИ. В общей сложности этим вирусом заразились 7 099 школьников и 170 педагогов. Что же касается коронавируса, то это диагноз поставили 19 ученикам и восьми педагогам.

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