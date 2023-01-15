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Общество15 января 2023 5:00

В Коми синоптики пообещали мокрый снег и усиленный ветер

Погода в республике в воскресенье будет неблагоприятной
Источник:kp.ru
Фото: архив КП

Фото: архив КП

Метеорологи сообщили, что в Коми 15 января ожидается мокрый снег, а также гололеды и изморозь. Температура воздуха максимально опустится до -9 градусов.

По прогнозу метеорологов, в регионе ожидают небольшие снегопады и умеренный ветер до 13 м/с. Температура воздуха составит ночью -4...-9, днем -1...-6°С.

В Сыктывкаре пообещали облачную погоду, небольшой снег и ветер от 7 до 12 м/с. Температура ночью -4...-6, днем -1...-3°С.

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